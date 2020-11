Sono 33.979, vale a dire 3.276 in meno rispetto a ieri, quando sono risultati 37.255. Rispetto a ieri però sono scesi molto i tamponi, sono 195.275 tamponi processati oggi, mentre ieri sono stati 227.695. Il tasso di positività torna così sopra il 17 per cento, assestandosi oggi al 17,4 per cento, oltre un punto percentuale in più rispetto a ieri.

Aumenta invece di due persone, rispetto a 24 ore fa, il numero dei decessi, che oggi sono 546, per un totale da inizio pandemia di 45.229 morti.

Aumentano di 116 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, passando da 3.306 a 3.422. Qui trovate la nostra dashboard con tutti i dati aggiornati.

© Riproduzione riservata