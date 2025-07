«Se riuscissimo a concludere anche solo metà dei lavori che abbiamo avviato in questi sei mesi avremmo lavori per il prossimo lustro…». Erano sicuri di «spaccare» gli indagati raggiunti da sei diverse richieste di misure cautelari nell’ambito degli sviluppi dell’inchiesta della procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica del capoluogo lombardo.

Il loro un sistema inscalfibile, definito dagli inquirenti «criminoso», composto da tecnici, operatori economici, progettisti e soggetti interni all’amministrazione comunale pronti ad autorizzare illecitamente la realizzazione di rilevanti speculazioni immobiliari in favore di privati. Un modus operandi che ora interroga i vertici politici: i piani alti del palazzo comunale ne erano a conoscenza? Tradotto: il sindaco Beppe Sala poteva non sapere?

Gli indagati

Milano ai loro piedi, l’unica fede il dio mattone. Per l’assessore comunale Giancarlo Tancredi e per il presidente del gruppo immobiliare Coima, a lungo legato a Salvatore Ligresti, Manfredi Catella, i pm meneghini hanno chiesto gli arresti domiciliari. Per il costruttore Andrea Bezziccheri, per l’architetto Francesco Pella e per due ex membri della Commissione per il paesaggio del comune – Giuseppe Marinoni, che l’ha presieduta, e l’architetto Alessandro Scandurra – è invece stato chiesto il carcere. Le accuse sono a vario titolo di corruzione, falso, induzione indebita a dare o promettere utilità a carico di pubblici ufficiali.

«Figo figo figo (...). Abbiamo un piano regolatore ombra con alte parcelle», dicevano, ancora, gli indagati su Whatsapp avendo in mano una serie di «interventi cruciali».

Per l’assessore fedelissimo di Beppe Sala, nominato nel 2021, questi interventi spaziavano dalla «riqualificazione degli scali ferroviari, all’ex Pirellino acquistato da Catella, fino al progetto di rifacimento dello stadio San Siro e del quartiere adiacente da parte di Milan e Inter». In base al quadro delineato dagli investigatori, il politico avrebbe «favorito e supportato» i privati. E in particolare la srl di Marinoni, presidente della commissione comunale per il paesaggio.

«Tancredi – si legge negli atti – supportava tale conflitto di interessi in capo a Marinoni, ottenendo il 12 gennaio 2023 la delibera di giunta che conferiva alla studio Marinoni srl il patrocinio gratuito del comune. Tale studio – è ancora scritto –, che otteneva così l’appoggio e i favori del comune, era finalizzato a un’operazione di speculazione edilizia gestita da Marinoni e Tancredi su tavoli non istituzionali attraverso una strategia urbanistica di pianificazione di dettaglio di estesissime aree del territorio di Milano, mappate dallo stesso Marinoni».

Conflitti

Un’intesa «corruttiva», dunque, preposta a «condizionare le scelte amministrative di trasformazione urbanistica» dell’intera città. Dove, nelle ultime ore, il clima è incandescente. Soprattutto negli spazi comunali. Con le opposizioni che hanno chiesto non solo le dimissioni di Tancredi, ma anche del primo cittadino. Del resto la domanda, come detto, è solo una: il sindaco sapeva quanto stava avvenendo dietro alla sua porta? Secondo i pm coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano «emerge che il sindaco e il direttore generale Malangone, dg del comune di Milano, condividessero e appoggiassero le strategie di Marinoni e delle società coinvolte nelle operazioni immobiliari».

Ma c’è dell’altro: l’accusa annota anche che Marinoni, con la «copertura» di Tancredi, lo scorso 22 dicembre, veniva «riconfermato» dal sindaco Giuseppe Sala a presidente della Commissione per il paesaggio. Nonostante, cioè, un conflitto di interesse manifesto. Conflitto di interesse che, per la finanza, non riguarderebbe solo Marinoni, ma pure lo stesso Tancredi «che era stato il presidente della conferenza dei servizi e responsabile unico del procedimento per fornire un parere tecnico dopo aver acquisito i documenti relativi al nuovo Meazza, da enti come a2a, regione Lombardia, Agenzia tutela salute, Coni».

Per queste ragioni era stata sollevata «la questione dell’incompatibilità di cui alla delibera Anac del 2018 secondo cui un dg di un comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti non può assumere il ruolo politico nello stesso comune».

Ma tant’è: le ombre continuano ad addensarsi sui grattacieli milanesi. Nella nuova inchiesta, tra gli indagati – sono oltre ventuno – anche l’archistar Stefano Boeri che, insieme a Catella, avrebbe «interferito su un parere tecnico strettamente legato al pronunciamento dell’organo amministrativo, rappresentato dal comune di Milano e dalla Commissione per il paesaggio». Non è la prima volta che l’architetto del Bosco Verticale finisce in un’indagine: è imputato in altri due procedimenti. «Le condotte corruttive isolate – scrivono i pm di Milano – possano far parte di un ben più ampio sistema di asservimento delle funzioni pubbliche in cambio di utilità personali o riconoscimenti professionali».

Per i magistrati «Tancredi, facendo proprie le richieste di Boeri e Catella che minacciavano la rottura delle relazioni che la mancata approvazione avrebbe provocato e riferendo che ovviamente anche il sindaco Sala era stato informato da Boeri per averne l’appoggio, faceva pressioni sul presidente della Commissione del paesaggio Marinoni, affinché facesse esprimere la Commissione in modo favorevole sull’intervento cosi da garantire gli interessi di Catella e Boeri».

Ancora una volta, pertanto, dubbi su Sala. Nel frattempo Boeri si è difeso: «Sono convinto che io e il mio studio abbiamo operato in maniera corretta a proposito di un’architettura, la Torre Botanica, che da tempo è stato deciso di non realizzare». E lo stesso ha fatto Catella in una nota: «La trasparenza e la legalità sono fondanti per noi, avremo modo di affermarlo con determinazione»

