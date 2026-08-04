I politici della querela. «Chi perde dovrebbe risarcire i cronisti»

true false

«A ricorrere maggiormente a questo abuso del diritto, in Italia, sono i politici, spesso ministri dell’attuale governo. Questo ci porta verso l’unico modello che non dovrebbe essere preso come riferimento: Malta, negli anni in cui diversi ministri del governo maltese querelarono Daphne Caruana Galizia. Ricordiamoci che, nel momento in cui venne fatta saltare in aria, la giornalista maltese aveva sulle spalle quasi 50 azioni temerarie». Sielke Kelner è la coordinatrice di Case Italia, il gruppo d