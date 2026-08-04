dopo l’inchiesta di domani, parlano gli esperti

I politici della querela. «Chi perde dovrebbe risarcire i cronisti»

Stefano Vergine
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04 agosto 2026 • 07:00

«Chi denuncia senza motivo non rischia nulla», spiega l’avvocato La Pegna, «per questo serve una legge ad hoc». Gli esponenti del governo? «Un modello che ricorda quello maltese»

«A ricorrere maggiormente a questo abuso del diritto, in Italia, sono i politici, spesso ministri dell’attuale governo. Questo ci porta verso l’unico modello che non dovrebbe essere preso come riferimento: Malta, negli anni in cui diversi ministri del governo maltese querelarono Daphne Caruana Galizia. Ricordiamoci che, nel momento in cui venne fatta saltare in aria, la giornalista maltese aveva sulle spalle quasi 50 azioni temerarie». Sielke Kelner è la coordinatrice di Case Italia, il gruppo d

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.