La bisteccheria puzza di mafia

«I soldi del clan nella società di Delmastro». L’ex sottosegretario convocato in Antimafia

enrica riera e Nello Trocchia
31 marzo 2026 • 07:00Aggiornato, 31 marzo 2026 • 07:49

Nell’invito a comparire per Mauro e Miriam Caroccia la contestazione dei pm: nella srl i soldi dei Senese, “padroni” di Roma. L’avvocato degli indagati: «Dimostreremo la provenienza lecita». Chiorino lascia il posto di assessora in regione Piemonte. A Torino l’inchiesta parallela

Ci sarebbero anche i soldi del clan Senese nella società Le 5 forchette, fino a poche settimane fa nelle mani dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e dello stato maggiore di Fratelli d’Italia. È quanto mette nero su bianco la procura di Roma nell’invito a comparire per i due indagati, al momento, Mauro Caroccia e la figlia Miriam, quest’ultima amministratrice e proprietaria, ora, dell’Intera srl. Entrambi saranno ascoltati mercoledì dai pubblici ministeri della d

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Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.