«I soldi del clan nella società di Delmastro». L’ex sottosegretario convocato in Antimafia

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Ci sarebbero anche i soldi del clan Senese nella società Le 5 forchette, fino a poche settimane fa nelle mani dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e dello stato maggiore di Fratelli d’Italia. È quanto mette nero su bianco la procura di Roma nell’invito a comparire per i due indagati, al momento, Mauro Caroccia e la figlia Miriam, quest’ultima amministratrice e proprietaria, ora, dell’Intera srl. Entrambi saranno ascoltati mercoledì dai pubblici ministeri della d