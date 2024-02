Sono arrivati a Bussana, frazione di Sanremo, sette trattoristi partiti ieri sera da Melegnano. Dopo aver percorso 240 chilometri adesso sono fermi vicino al mercato dei fiori. Sulla loro presenza sul palco dell’Ariston ieri sera si è consumato un piccolo giallo, dopo che un comunicato di Riscatto agricolo aveva fatto pensare a ulteriori interlocuzioni tra gli agricoltori e Amadeus.

In realtà, nel tardo pomeriggio, Rai aveva smentito contatti con il comitato di manifestanti e anche da chi è vicino ad Amadeus in questo momento è stato ribadito che il conduttore non ha avuto ulteriori rapporti con gli agricoltori. Nel frattempo il questore di Imperia ha fatto sapere anche che «tutte le manifestazioni che interessano Sanremo in occasione dello svolgimento del festival si svolgeranno in forma statica come disposto dal comitato di ordine e sicurezza pubblica. Quindi anche la manifestazione degli agricoltori che avrà luogo a Sanremo si svolgerà in forma statica».

Insomma, niente cortei e, almeno per il momento, niente palco. Mentre l’attesa cresce per quel che succederà a Roma, dove Riscatto agricolo vorrebbe Piazza San Giovanni e Agricoltori traditi, il movimento guidato da Danilo Calvani, ha messo nel mirino addirittura il Circo massimo.

