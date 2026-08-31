L’Ia e la solitudine digitale, perché il suicidio di Adam Raine non è stata un’anomalia

Il caso del sedicenne californiano morto suicida nell’aprile 2025, non racconta una macchina impazzita: racconta una macchina che ha funzionato come era stata progettata. Leggerlo come un incidente è una lettura consolatoria
Secondo il National Bureau of Economic Research, a metà del 2024 l’uso di ChatGPT si divideva quasi equamente tra lavoro e non lavoro; un anno dopo il 73 per cento non riguardava più il lavoro. Si tratta di un’inversione sorprendente. Quasi 800 milioni di persone utilizzano ormai ChatGPT ogni settimana, e questa cifra non comprende altre piattaforme come Claude, Grok o Gemini, né le applicazioni progettate esplicitamente per offrire compagnia, come Replika. All’estremità più innocua ci sono uten