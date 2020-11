Il Nucleo ambiente decoro (Nad) della polizia locale di Roma Capitale ha individuato il cittadino italiano di trent’anni, autore di centinaia di graffiti e adesivi a nome “Geco” in diverse zone di Roma. L’indagine ha preso avvio circa un anno fa e tramite accertamenti e perquisizioni in vari quartieri della capitale, gli agenti sono risaliti al trentenne, individuato nel quartiere Prenestino.

Nel corso delle indagini sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro più di mille adesivi, decine di bombolette spray, attrezzi tecnici come funi da arrampicata o estintori modificati come diffusori da vernice, oltre a pc e apparecchiature elettroniche. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento e reato continuato, a cui faranno seguito le richieste di risarcimento per i danni riportati dalle parti interessate.

In un post su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha ringraziato il Nad per aver identificato e denunciato Geco «finora considerato imprendibile».

