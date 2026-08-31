Identikit diversi

Chi si espone davvero? L’identità digitale ha cambiato i confini delle raccolte firme per i referendum

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31 agosto 2026 • 19:20

Tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli italiani hanno apposto quasi 3,8 milioni di firme su 96 iniziative referendarie e di legge popolari, in gran parte per via digitale. I dati del ministero della Giustizia raccontano una partecipazione politica che non assomiglia all’immagine corrente del paese: più giovane, più femminile, ma anche fortemente concentrata in alcune fasce

L’affluenza alle politiche del 2022 si è fermata al 64 per cento, minimo storico in epoca repubblicana; quella degli under 35 a poco più del 57. Il racconto corrente è quello di una generazione disinteressata. Le firme raccolte dopo l’attivazione, nel 2021, dell’identità digitale Spid – che permette di sottoscrivere un referendum in pochi minuti dal proprio telefono – raccontano però una storia diversa. La sola raccolta sulla cittadinanza si è chiusa con 637mila firme depositate in Cassazione, b

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Tortuga è il primo think-tank italiano di studenti, ricercatori e professionisti del mondo dell'economia e delle scienze sociali.
Al servizio di istituzioni e policy-makers per creare un’Italia migliore. Conta oltre 50 membri under-30 sparsi tra l'Italia e il resto del mondo. Autori del libro “Ci pensiamo noi" - Egea Editore.