Chi si espone davvero? L’identità digitale ha cambiato i confini delle raccolte firme per i referendum

Tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli italiani hanno apposto quasi 3,8 milioni di firme su 96 iniziative referendarie e di legge popolari, in gran parte per via digitale. I dati del ministero della Giustizia raccontano una partecipazione politica che non assomiglia all’immagine corrente del paese: più giovane, più femminile, ma anche fortemente concentrata in alcune fasce