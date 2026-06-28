Il boss e «il caro amico De Corato». E il meloniano lasciò l’Antimafia

Nel 2020 Amico, intercettato, raccontava della sua vicinanza all’ex vicesindaco di Milano, che parla di millanterie. Il giallo sulle dimissioni improvvise dell’uomo di FdI dalla commissione: «Altri impegni, seguo la legge elettorale»
A fine maggio Fratelli d’Italia è alle prese con la coda dello scandalo della bisteccheria aperta dall’allora sottosegretario Andrea Delmastro con il prestanome del clan Senese. Per questo motivo del resto era stato sentito dalla commissione parlamentare Antimafia, guidata dalla collega di partito Chiara Colosimo. Tuttavia sullo sfondo di questa scena ufficiale, nel silenzio generale accadeva anche altro. In quelle ore dalla commissione si dimetteva il capogruppo del partito di maggioranza, un p