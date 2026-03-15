Oltre la propaganda di Meloni e Tajani

Il buco dell’accoglienza: i gazawi abbandonati in Italia

Youssef Hassan Holgado
15 marzo 2026 • 09:00

Cas inidonei per bambini con patologie, procedure di asilo lunghe e famiglie abbandonate. A Roma la situazione è al collasso raccontano le volontarie: «Si sentono rifiutati e isolati» 

Bambini costretti a rimanere in ospedale oltre il periodo di cura perché non ci sono posti adeguati dove possono essere accolti. Altri che non hanno accesso all’istruzione per motivi burocratici. Procedure per ottenere le richieste di asilo che durano mesi. Luoghi che non dispongono neanche di frigoriferi dove conservare il latte per i bambini. Centri di accoglienza inadatti a fornire sostegno sanitario di cui hanno bisogno decine di famiglie. L’accoglienza in Italia dei palestinesi evacuati da

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Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.