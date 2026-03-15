Il buco dell’accoglienza: i gazawi abbandonati in Italia

Cas inidonei per bambini con patologie, procedure di asilo lunghe e famiglie abbandonate. A Roma la situazione è al collasso raccontano le volontarie: «Si sentono rifiutati e isolati»

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Bambini costretti a rimanere in ospedale oltre il periodo di cura perché non ci sono posti adeguati dove possono essere accolti. Altri che non hanno accesso all’istruzione per motivi burocratici. Procedure per ottenere le richieste di asilo che durano mesi. Luoghi che non dispongono neanche di frigoriferi dove conservare il latte per i bambini. Centri di accoglienza inadatti a fornire sostegno sanitario di cui hanno bisogno decine di famiglie. L’accoglienza in Italia dei palestinesi evacuati da