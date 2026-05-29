«Il casale di Sind? Del Deo titolare occulto». Il giallo dell’affitto della holding londinese

L’agriturismo, ora in vendita, dei proprietari dell’azienda che faceva affari con l’intelligence non è mai entrato in funzione. La tesi dei pm: lì soggiornava l’ex agente. L’immobile chiesto in affitto da una seconda società sempre vicina all’ex dell’Aisi

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Quasi seicento metri quadri, cinque camere, sette bagni, un camino, una fontana, un giardino con annessi piscina e uliveto. Rifiniture di pregio, come le travi in legno e il pavimento in cotto fatto a mano, per non parlare della sala biliardo e della cantina per i vini. Da ottobre 2025 un casale da sogno a Monteleone d’Orvieto, in Umbria, è in vendita a più di un milione di euro. A volersene disfare è la società proprietaria. Si tratta della Residenza degli Ulivi, controllata dalla Sind di Enric