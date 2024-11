Venerdì 15 e sabato 16 novembre Daria Bignardi, Ivan Scalfarotto, Antonia Madella Noja, Daria Riva, Martina Fuga, Emanuele Bezzecchi, Marina Cuollo e Nagla Augelli animeranno il Centro TOG, a Milano, per riflettere su questo delicato tema partendo da contesti differenti – la disabilità, il carcere, la diversità - fino ad arrivare ai temi del futuro, come l’intelligenza artificiale

Tanti ospiti illustri animeranno il Centro TOG, nato a Milano un anno fa per volere della Fondazione TOG con l’obittivo di potenziare i servizi e le terapie riabilitative gratuite ai bambini con gravi patologie neurologiche, in occasione di Bookcity: venerdì 15 e sabato 16 novembre, sul palco della Sala Auditorium di Via Livigno 1, si parlerà infatti di inclusione possibile.

Per due giorni, si rifletterà su questo delicato tema partendo da contesti differenti – la disabilità, il carcere, la diversità - fino ad arrivare ai temi del futuro, come quello dell’intelligenza artificiale.

Attraverso le pagine e le parole di Daria Bignardi, Ivan Scalfarotto, Antonia Madella Noja e Daria Riva, Martina Fuga, Emanuele Bezzecchi, Marina Cuollo e Nagla Augelli si parlerà dunque di un’inclusione possibile, del superamento dello stereotipo, della diffidenza e della condizione di isolamento, dell’importanza di saperci come collettività, nella valorizzazione delle unicità di ciascuno.

Nell’occasione del programma “Testi e contesti. Verso un’inclusione possibile”, il TOG Bistrot sarà aperto anche venerdì sera fino alle 22 e sabato 16 novembre dalle 11.30 alle 22. Il centro TOG è un polo riabilitativo d’eccellenza, ma anche un luogo per progettare e ospitare iniziative per il territorio.

Il programma

Si parte venerdì 15 novembre alle 11 con l’intervento della dottoressa Antonia Madella Noja - Segretario Generale della Fondazione TOG di Milano, esperta in terapia riabilitativa neuromotoria e cognitiva e della Dottoressa Daria Riva Primario Emerito di Neuropsichiatria Infantile (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta) e Direttore Scientifico di Fondazione TOG. Insieme al Dott. Angelo Selicorni Genetista pediatra, illustreranno - attraverso il testo Paralisi Cerebrali Infantili: patologie associate, come una medicina della disabilità possa sostenere i bambini affetti da PCI nel loro percorso di terapia individualizzata e globale.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 16.30 con l’intervento di Nagla Augelli che sfogliando le pagine di Difettosa, racconterà un percorso di amicizie, conquiste, amori e indipendenza condite da un pizzico di ironia e di leggerezza. Chiuderà la prima giornata alle ore 18, Marina Cuollo che con Viola racconta di vite che rompono gli schemi, in cui gli ingredienti classici di amore, sesso e amicizia sono miscelati in un cocktail di pura ironia.

Sabato 16 novembre, alle 11 l’on. Ivan Scalfarotto affronterà il tema dell’inclusione dal punto di vista normativo, spiegando perché è così difficile, in Italia, approvare leggi sui diritti. Nel pomeriggio, alle 15.30 Martina Fuga, porterà invece il punto di vista di mamma di una ragazza con sindrome di Down che diventa maggiorenne: una tappa fondamentale della vita, che la porta a fare i conti con sé stessa, con la madre che è stata, e a chiedersi se avrebbe potuto fare meglio o diversamente.

Chiudono l’appuntamento di Bookcity a TOG Daria Bignardi alle ore 17 con la presentazione del libro Ogni prigione è un’isola in cui l’autrice racconta il suo viaggio nell’isolamento e nelle prigioni, anche interiori, un libro scritto nella piccola Linosa dove gli incontri e la vita sull’isola sono entrati in dialogo profondo con le storie viste e ascoltate in carcere. E alle 18.30 Emanuele Bezzecchi, che mette al centro della riflessione il tema dell’Intelligenza Artificiale come strumento a misura di tutti.

Ingresso gratuito, registrazione obbligatoria e posti limitati. Info e programma su fondazionetog.org.

