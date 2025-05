Servono 86 euro al mese. 775 per i nove mesi di scuola. È questo il prezzo che in media, ogni famiglia con un figlio che frequenta la scuola primaria paga per l’anno scolastico in corso. Un euro in meno, 85 al mese, per un totale di 767 l’anno, è quanto invece spende chi ha un figlio alla scuola di infanzia. Tariffe in crescita che pesano sulle spalle dei cittadini, si capisce dalla VIII Indagine sulle mense scolastiche realizzata da Cittadinanzattiva, l’organizzazione fondata nel 1978, che promuove l’attivismo per la tutela dei diritti.

Anche nel 2024-25, la regione più economica d’Italia, come l’anno scorso, è la Sardegna con 61 euro al mese nell’infanzia e 64 per la primaria da pagare per la mensa. Quella più costosa è l’Emilia Romagna, con una spesa per le famiglie passata da 967 euro l’anno a 976 per l’asilo e da 952 a 968 per la primaria. Ma, se l’incremento delle tariffe rispetto al 2023-24 è contenuto a livello nazionale, dell’1 per cento, sono le variazioni regionali a farsi notare di più. In Sicilia, ad esempio, il costo di ogni pasto è aumentato di più dell'8 per cento per le scuole elementari, di quasi il 13 per cento per l’asilo. In Umbria i prezzi sono aumentati del 5,45 per cento in entrambi i casi, passando da 661 a 697 euro l’anno, sia per la scuola d’infanzia, sia per la scuola primaria.

Le mense e la povertà

«Ogni giorno in Italia quasi 2 milioni di studenti usufruiscono della refezione scolastica, un settore che rappresenta un investimento strategico per la salute pubblica e per lo sviluppo economico del Paese. Tuttavia i dati sulla povertà materiale di tante famiglie e di tanti minori, non possono lasciarci indifferenti e richiedono anzi risposte tempestive e concrete», spiega Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, riferendosi alle analisi Istat di marzo 2025, che dimostrano come il rischio di finire in povertà stia aumentando soprattutto per le famiglie in cui ci sono anche i minori.

Per questo, secondo Cittadinanzattiva, non solo è necessario che il governo emani i decreti attuativi per l’utilizzo del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, previsto dall’ultima legge di Bilancio. Ma è fondamentale anche predisporre un piano quinquennale per costruire nuove mense.

Perché, sebbene grazie ai fondi del Pnrr siano stati finanziati, fino a dicembre 2024, 961 interventi sui mille previsti, il lavoro fatto non basta a colmare il divario di strutture che offrono il servizio di refezione tra i territori, tra nord e sud soprattutto, né a fare in modo che il tempo pieno, servizio strettamente collegato all’esistenza delle mense anche nella missione 4 del Pnrr e necessario per promuovere la parità tra i generi nel mondo del lavoro, diventi accessibile in tutto il Paese.

Come fa notare Carlo Scarsciotti, il presidente dell’Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione, citato nel rapporto di Cittadinazattiva, l’aumento dei costi, però, non pesa solo sulle famiglie che mandano i figli a scuola ma anche sulle aziende che operano nella ristorazione collettiva, penalizzate dalla crescita dei prezzi delle materie prime e dalla disorganicità degli interventi regolatori. Secondo l’Associazione nazionale delle imprese della ristorazione collettiva di Confindustria, infatti, la ristorazione scolastica è un pilastro del concetto di cibo pubblico, inteso come un diritto e un bene comune che incide sulla qualità della vita, sulla salute e sulla sostenibilità ambientale.

Per questo, mentre «per troppi anni i servizi essenziali sono stati trattati come voci di costo da comprimere, mentre i lavori pubblici hanno goduto di una maggiore attenzione politica ed economica. Serve un riequilibrio che riconosca il valore economico e sociale del settore, anche attraverso l’istituzione di un tavolo permanente tra governo e associazioni di rappresentanza».

La qualità del cibo

A richiedere un monitoraggio costante non ci sono solo i costi dei pasti, troppo eterogenei in base ai territori, ma anche l’attenzione alla qualità del cibo. Come è emerso da un’indagine condotta dai Nas, a fine dello scorso novembre, in 700 mense scolastiche di ogni ordine e grado, infatti, in quasi 1 su 4, circa 170, sono state riscontrate irregolarità relative, prevalentemente, o a carenze igienico-strutturali o alla mancanza di autorizzazioni. «Non si può, però, pensare che solo a seguito dell’intervento dei Nas si possa avere un controllo della qualità del servizio. Si dovrebbe, ad esempio, favorire la presenza di Commissioni Mensa nelle scuole, con la presenza al loro interno di almeno un genitore di bambini che utilizzano le diete speciali, affinché rappresentino un presidio quotidiano per monitorare in modo capillare la qualità delle mense e ridurre lo spreco alimentare ancora molto alto durante il servizio di ristorazione nelle scuole, circa il 22 per cento della quantità preparata», conclude Bizzarri convinta che quello delle mense scolastiche debba diventare un servizio pubblico essenziale, gratuito per i cittadini: «A carico della fiscalità generale. Perché con la povertà che cresce, resta uno dei pochi servizi che offre la possibilità ai minori di godere un pasto sano e completo».

