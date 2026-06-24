Il commercialista di Crosetto tra Dubai e affari con la Difesa

La srl del meloniano ha sede nello studio di Invitti, che ha un incarico in una partecipata di Stato. È anche amministratore di una ditta che lavora con il ministero. E ne fondò una emiratina
Alle due del pomeriggio uno dei viali più famosi del quartiere Eur di Roma è affollatissimo. C’è chi ha appena concluso la pausa pranzo, chi sta per iniziarla, chi rientra di corsa nel proprio ufficio. In quella stessa strada, che conduce al Colosseo quadrato, nessuno sa dove si trovi la Gigi core, neonata società del ministro della Difesa Guido Crosetto e di sua moglie Gaia Saponaro. Nessun citofono all’ingresso del palazzo che, come dicono i documenti camerali, deve per forza ospitare la srl t