All’evento di Domani un dialogo sul linguaggio inclusivo nello sport. L’olimpionica Bellutti: «Donne usate per lo sportwashing». Di Trapani (Fnsi): «Serve una trasformazione culturale». Rizzitelli (Assist): «Le persone sono molto più avanti delle resistenze culturali, politiche e sportive». Piccioni: «Lo sport ha poco appeal su chi ne sta fuori. E questo si riversa sul linguaggio»

false false

Perché è importante introdurre un linguaggio inclusivo nello sport e non usare sempre e solo il maschile sovraesteso? È stato questo il tema al centro di “Chiamatemi portiera”, il panel dedicato allo sport a “Il Domani delle donne”, la due giorni di dialoghi sul potere, la libertà e la rappresentazione femminile organizzata dal nostro giornale alla Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma.

Un incontro moderato da Carmelo Leo a cui hanno partecipato Antonella Bellutti, due volte oro olimpico di ciclismo su pista ed editorialista di Domani, Luisa Rizzitelli, presidente dell’associazione Assist, che tutela i diritti collettivi delle atlete di tutte le discipline sportive a livello agonistico, il giornalista Valerio Piccioni e Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione nazionale stampa italiana.

Questione di grammatica

Quando nel calcio femminile qualcuno suggerisce di femminilizzare “portiere” per indicare l’atleta che sta in porta, non è solo una questione di regole linguistiche, ma di potere, simboli e visibilità: in realtà parliamo della mentalità che ancora oggi resiste al femminile nei ruoli tradizionalmente maschili. Ma quali effetti ha sulla vita concreta delle atlete, nel legittimare il loro ruolo? Sono sforzi che notano e apprezzano?

«Le persone sono molto più avanti delle resistenze culturali e della politica, oltre che della dirigenza dello sport italiano. Le atlete sono stanche di dover sopportare dinamiche del passato, ormai sorpassate», ha notato Rizzitelli. Anche nello sport c’è chi è contrario - come Alice Pignagnoli, che gioca al Padova Woman, secondo cui nel calcio usare portiera è visto come un modo per discriminare il calcio femminile - ma secondo Rizzitelli non c’è alcun rischio di un effetto boomerang per l’atleta se la chiamano “portiera”, come ironia o sminuimento.

Certo è che nella pallavolo prosperano le alzatrici, le palleggiatrici, le battitrici, mentre in sport come il calcio i termini declinati al femminile sono meno diffusi. Da cosa dipende questa differenza? «In effetti è più forte negli sport che finora sono stati prevalentemente maschili e meno in sport come la pallavolo, con un maggior numero di tesserate donne», ha detto Piccioni.

Ma secondo Piccioni, per oltre trent’anni alla Gazzetta dello Sport, «conta anche che ci sono molte “atmosfere” dello sport che sono respingenti verso le donne e i più deboli: lo sport italiano tende ad avere poco appeal nei confronti di chi sta fuori da questi circuiti, di chi non fa sport. E questo si riversa sul linguaggio, per cui bisogna lavorare ancora molto».

Giornalismo e politica

Ci sono poi le responsabilità del giornalismo: secondo i dati della campagna Media for fair play l’85 per cento delle notizie sportive online parlano di uomini, mentre solo il 27 per cento degli articoli sportivi è scritto da croniste donne. E le donne che si accreditano agli eventi sportivi sono molte meno degli uomini. «Il gender gap nel giornalismo ha un effetto poi sul gender gap nella rappresentazione dello sport femminile. Basti pensare che le direttrici di giornali donne sono pochissime, con riflessi sulle scelte editoriali e su ciò che viene pubblicato. Bisogna riaffermare il valore della grammatica e a volte avere il coraggio di infrangerla», ha detto Di Trapani.

«In questo senso, bene fa il cittì della Nazionale femminile Andrea Soncin, che usa il femminile per parlare di sé e della squadra, di fatto includendosi in quel genere. Ma il giornalismo deve tornare a raccontare gli sportivi e le sportive, mettere al centro le persone più dei singoli eventi. Va fatto un lavoro di trasformazione culturale, promuovendo buone pratiche perché non solo lo sport sia uguale per tutti, ma lo sia anche il suo racconto».

Sulle responsabilità della politica ha invece insistito Bellutti, puntando il dito contro i problemi della governance sportiva: «Il modello gestionale dello sport è ancora ancorato a modelli maschili e paternalistici. La sensazione è che noi donne siamo tollerate: il Cio e il Coni sanno che per motivi di immagine e di marketing si devono presentare come paritari e inclusivi. Ma, più in generale, il fatto che la premier Giorgia Meloni voglia essere chiamata “il presidente” testimonia che molte donne che raggiungono ruoli di potere riescono a farlo se si adeguano a quel modello, senza volerlo cambiare davvero».

© Riproduzione riservata