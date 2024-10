A un anno dall’ultimo evento nella Capitale, Domani organizza un nuovo incontro con i suoi lettori a Roma, sede del giornale, capitale d’Italia e della politica nazionale.

In un momento storico in cui le democrazie di Europa e Stati Uniti sono messe alla prova da crisi interne ed esterne, il nostro evento si propone di affrontare alcuni tra i temi più urgenti e complessi del panorama globale e nazionale. In un mondo segnato da conflitti e incertezze, il ruolo dell’Italia si trova al centro di equilibri fragili e sfide decisive.

Nel corso delle due giornate, che vedranno la partecipazione di politici, ministri, esperti, scrittori e giornalisti, analizzeremo l’impatto delle elezioni americane e le loro ripercussioni sugli equilibri mondiali, il futuro della sicurezza internazionale, come l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stiano trasformando l’industria e la mobilità, la centralità del tema della sostenibilità.

Non mancheranno riflessioni sul ruolo dell’informazione, in particolare della televisione nel tempo dell’emergenza, e sull’evoluzione dell’istruzione universitaria per formare le generazioni future. In questo scenario complesso e dinamico, l’Italia deve continuare a essere protagonista di un cambiamento positivo, proiettato verso il futuro. Un’occasione per raccontare Roma, l’Italia e il mondo di oggi, e per comprendere le sfide e le opportunità di domani.

Di seguito il programma.

I panel di martedì 5 novembre

Prenota qui gratuitamente il tuo posto!

11:30 - 11:45

Saluti istituzionali Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma Antonio Campo Dall’Orto, Presidente CdA Editoriale Domani SpA Emiliano Fittipaldi, Direttore Domani

12:00 - 12:45

La crisi delle democrazie in Ue e Usa Pier Luigi Bersani e Michela Ponzani, con Giulia Merlo

12:45 - 13:30

Il cibo che verrà e la lotta allo spreco alimentare Giuliana Malaguti, con Lisa Di Giuseppe e Maria Tornielli

15:00 - 15:30

Cpr e carceri, la difesa dei diritti umani Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi, con Danilo Fastelli

15:30 - 16:15

Elezioni americane e crisi mondiali: il ruolo dell'Italia Mario Giro, con Emiliano Fittipaldi

16:20 - 16:40

Il ruolo dell'agricoltura nell'Africa di domani: il caso BF SpA Federico Vecchioni

16:45 - 17:30

Fare tv nel tempo dell'emergenza Diego Bianchi, Marco Damilano e Giovanna Pancheri, con Lisa Di Giuseppe

17:30 - 17:50

L'industria e la sfida della digitalizzazione Roberto Cingolani

18:00 - 18:20

L'innovazione oltre la tecnologia Marco Troncone

18:30 - 19:15

La grande partita dell'opposizione Elly Schlein, con Daniela Preziosi e Emiliano Fittipaldi

I panel di mercoledì 6 novembre

Prenota qui gratuitamente il tuo posto!

15.30 - 16.15

La nuova America Nadia Urbinati e Mario Del Pero, con Mattia Ferraresi

16.20 - 16.40

L’acqua, architrave del futuro Fabrizio Palermo

16.40 - 17.00

Il ruolo delle nuove tecnologie nella mobilità del XXI secolo Lorenzo Rossi

17.00 - 17.45

Le sfide della sicurezza internazionale Guido Crosetto, con Emiliano Fittipaldi

18.00 - 18.20

La cantieristica navale tra innovazione e centralità Pierroberto Folgiero

18.30 - 19.15

Tra pubblico e privato, l’istruzione universitaria del futuro Anna Maria Bernini, Fabio Vaccarono, con Marika Ikonomu e Emiliano Fittipaldi

19.15 - 20.00

I lettori, i corpi, le storie Beppe Cottafavi, Chiara Gamberale e Walter Siti

