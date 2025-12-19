le grandi manovre dell’erede luxottica

Il Giornale, poi Qn: il blitz di Del Vecchio jr nell’editoria italiana

Stefano Vergine
19 dicembre 2025 • 20:20

Dopo il tentativo di inserirsi nella trattativa per comprare il gruppo Gedi, l’annuncio dell’acquisto del 30 per cento del quotidiano di Angelucci. Ora l’obiettivo di acquisire le testate di Riffeser Monti

Da una parte il Giornale, di cui si è già assicurato una quota di minoranza. Dall’altra la volontà di acquisire il controllo delle testate del gruppo Qn (Quotidiano nazionale) della famiglia Riffeser. Obiettivo finale: creare un polo editoriale del Centro-Nord Italia, con una presenza capillare e la testa a Milano. È con questa idea in testa che si sta muovendo Leonardo Maria Del Vecchio, 30 anni, figlio del fondatore di Luxottica, entrato da protagonista nel riassetto del mercato italiano dei m

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.