Crans-Montana, il giorno del lutto nazionale. Mattarella: «Serve giustizia»

Annalisa Izzo
09 gennaio 2026 • 20:22Aggiornato, 09 gennaio 2026 • 20:37

Il presidente della Repubblica ha partecipato alla giornata di lutto nazionale in Svizzera e ha omaggiato le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans Montana. «Piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite»

MARTIGNY (CANTON VALLESE) – Mancano pochi minuti alle 14 di venerdì 9 gennaio quando tutte le autorità svizzere e le delegazioni estere prendono posto nei padiglioni 22 e 23 del Centro Expo. Da ultimo arrivano il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron e, poco dopo, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, che ha lasciato un messaggio scritto nel libro delle condoglianze: «La cerimonia di oggi per l'immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vit

