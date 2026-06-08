Il lusso d’imparare al fresco, i divari a scuola si misurano in gradi centigradi

Solo il 10 per cento delle scuole ha l’aria condizionata. Continuiamo a trattare il raffrescamento come un optional anche se il caldo è già diventato un problema di salute, lavoro e apprendimento

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Oggi comincia l’estate per milioni di studenti in Italia, dopo le ultime verifiche e le ultime interrogazioni e soprattutto dopo giorni di caldo anomalo. Il bollettino meteo dallo scorso 20 maggio registra 15 giorni con temperature massime sopra i ventisei gradi a Bologna, con picchi fino a 35, 14 giorni a Firenze e Roma, 7 a Bari e 12 a Reggio Calabria. Era già successo all’inzio di quest’anno scolastico: a Reggio Calabria in tutti i primi 15 giorni di scuola; a Bari nei primi dieci giorni; a R