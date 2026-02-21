false false

«Con profondo dolore», l'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli comunica che «questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche». La Direzione strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, «esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore».

Non ce l’ha fatta Domenico, il bimbo che, dopo il trapianto di cuore “bruciato” dal ghiaccio a causa di una serie di errori nel trasporto dell’organo da Bolzano, ha lottato tra la vita e la morte per settimane, ricoverato in coma dal 23 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli.

Le parole della madre

«Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché la macchina, l'Ecmo, stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all'ultimo, fino a quando si è dovuta spegnere la macchina: ed è finita», ha detto a Mi Manda Rai 3 Patrizia Mercolino. «Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico, se ne occuperà il mio avvocato: voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini», ha detto ancora la mamma del bimbo.

«Voglio lasciare il segno per mio figlio e questa fondazione lo farà. Lotterò per tenere sempre vivo il ricordo di Domenico», ha concluso la signora Mercolino, che ha anche rinnovato l'invito a diffidare di chi dovesse chiedere denaro o offerte per conto della famiglia: «Sono truffe, non ascoltate quello che sta uscendo».

Questa mattina l’estrema unzione da parte del cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Poi l’arresto cardiaco. La comunicazione della morte è avvenuta tramite nota dell’ospedale e del legale della famiglia.

Sul caso del cuore bruciato è stata aperta un’inchiesta da parte della procura del capoluogo campano per accertare le responsabilità dei medici.

© Riproduzione riservata