Il pm e il giallo del crollo. Escluso l’errore umano. «La metro? Impossibile»

Capannelli di turisti incuriositi dalla grande tenda nera che i carabinieri stanno montando nell’area delimitata da lunghe strisce giallo catarifrangenti. È la tenda da cui i militari seguiranno, passo dopo passo, il sopralluogo dei tecnici disposto dalla procura di Roma sul cantiere sequestrato della Torre dei Conti, dove lunedì 3 novembre si è consumata la tragedia: tre operai feriti e uno, Octav Stroici, 66 anni, morto dopo undici ore sotto le macerie. «What’s happening?», chiede ignara una r