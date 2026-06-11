Il Ponte e le Olimpiadi. Il ministero di Salvini travolto dalle inchieste

Indagata anche la zarina del Mit. Un altro colpo per il leghista. Già alla prese con il suo uomo sotto indagine per la grande opera
Le nubi cariche di guai giudiziari si addensano sopra il cielo del ministero Trasporti e delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. Dopo lo scandalo sui fedelissimi coinvolti nell’inchiesta sul Ponte sullo Stretto di Messina, da Belluno arriva un’altra bufera. A essere indagata è Elisabetta Pellegrini, dirigente del Mit e braccio operativo del leader del Carroccio, che, dopo la notizia del procedimento a carico della sua “zarina”, è immediatamente intervenuto. «Pellegrini si è distinta per