Il Ponte e le Olimpiadi. Il ministero di Salvini travolto dalle inchieste

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Le nubi cariche di guai giudiziari si addensano sopra il cielo del ministero Trasporti e delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. Dopo lo scandalo sui fedelissimi coinvolti nell’inchiesta sul Ponte sullo Stretto di Messina, da Belluno arriva un’altra bufera. A essere indagata è Elisabetta Pellegrini, dirigente del Mit e braccio operativo del leader del Carroccio, che, dopo la notizia del procedimento a carico della sua “zarina”, è immediatamente intervenuto. «Pellegrini si è distinta per