Il prestito per Rocca ora finisce in procura. «Molti punti oscuri»

I documenti letti da Domani indicano nella crisi ucraina la ragione della copertura. Ma Rocca sostiene che non sapeva nulla. Ora però il consigliere d’opposizione presenta l’esposto ai pm
Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto pubblicamente sul prestito con garanzia dello stato, ottenuto nel settembre 2023, e rivelato da Domani nelle scorse settimane. Un prestito protetto da un fondo pubblico e predisposto per sostenere imprese e liberi professionisti colpiti dalla crisi in seguito all’invasione russa dell’Ucraina: «Fondo di garanzia Tcf Ucraina» è la dicitura precisa. Risorse destinate ad «aziende e professionisti che hanno difficoltà ad accedere al cr