Il prestito per Rocca ora finisce in procura. «Molti punti oscuri»

true false

Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto pubblicamente sul prestito con garanzia dello stato, ottenuto nel settembre 2023, e rivelato da Domani nelle scorse settimane. Un prestito protetto da un fondo pubblico e predisposto per sostenere imprese e liberi professionisti colpiti dalla crisi in seguito all’invasione russa dell’Ucraina: «Fondo di garanzia Tcf Ucraina» è la dicitura precisa. Risorse destinate ad «aziende e professionisti che hanno difficoltà ad accedere al cr