Nata in Somalia 32 anni fa, la donna vive in Italia da quando ne ha 4. Senza il passaporto, negato dall’ambasciata, è impossibile rinnovare il permesso di soggiorno. L’incognita cittadinanza e il ricorso straordinario avanzato in tribunale

«L’Italia è il paese dove vivo da ventotto anni e che considero mio a tutti gli effetti. Ma è un amore non corrisposto: l’Italia mi considera straniera». Iman Abdulcadir è nata in Somalia trentadue anni fa, da quando ne ha quattro vive a Cutro, il piccolo centro del Crotonese che considera casa sua.

Dal 2021 Iman Abdulcadir sta anche vivendo un incubo: l’ambasciata somala rifiuta di rinnovarle il passaporto, da cui dipende l’altrettanto rinnovo del permesso di soggiorno. La ragione? Chi può dirlo. «Sei troppo bianca, non sei realmente somala», le motivazioni addotte ufficiosamente dai diplomatici. Nessuno infatti ha mai rilasciato alla donna un atto che dichiari – nero su bianco – la volontà dell’ambasciata di non rilasciarle il documento.

Così, da allora, Iman Abdulcadir le ha provate tutte: per due volte ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, senza ricevere risposte. La sua paura è quella di non poter «continuare a studiare, lavorare». Di vivere in un limbo, ferma alla frontiera.

La storia di Iman Abdulcadir, raccontata due anni fa dal Quotidiano del Sud, non sembra aver scosso le coscienze. Indifferenza, silenzio. Oggi, però, la novità: tramite il legale Salvatore Andrea Falcone, la trentaduenne ha fatto ricorso straordinario al tribunale di Catanzaro (sezione speciale immigrazione) «affinché la Questura di Crotone rinnovi il permesso di soggiorno in assenza di passaporto».

Il ricorso straordinario

L'unica strada, secondo il legale, percorribile: come detto, senza un provvedimento scritto dell’ambasciata somala in Italia, contenente il diniego di rinnovo del passaporto, sarebbe impossibile avanzare persino la richiesta di apolidia. Tra qualche mese, in base a quanto risulta a Domani, l’esito del ricorso: la pronuncia, cioè, del tribunale calabrese.

«Ho paura – racconta Iman Abdulcadir – di non poter completare gli studi e, appunto, di non poter lavorare a causa di ragioni burocratiche, o forse politiche, che non riesco a comprendere». Una vicenda che dunque sta gettando la donna nello sconforto.

Iman Abdulcadir non solo in Italia è cresciuta, qui si è diplomata e ha intrapreso il suo percorso di studi universitari. È in Italia che ha amici, affetti. In Italia vuole continuare a vivere, in attesa di un futuro che, senza l’ombra della cittadinanza e ancor prima di passaporto e permesso di soggiorno, si preannuncia difficile.

Cortocircuito

Davanti all’appuntamento referendario di oggi e domani, le parole di Iman Abdulcadir sono, nonostante tutto, di fiducia, di speranza. «Sarebbe una conquista fondamentale – commenta – per tutti quelli che, come me, non chiedono altro che una tutela dal paese in cui vivono». Il riconoscimento di una prerogativa, insomma, per chi vive in una casa lontano da casa. Ma le cose non sono affatto semplici: qualora il quinto quesito del referendum, quello sulla cittadinanza, “passasse”, per Iman Abdulcadir, che risiede nel paese da quasi trent’anni, potrebbe non bastare.

Il quesito si concentra di fatto sulla naturalizzazione per residenza e propone di dimezzare da dieci a cinque anni il periodo richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per avanzare la richiesta della cittadinanza italiana. Tuttavia, precisa la ragazza, «per la cittadinanza servirebbero anche altri requisiti, tra cui il permesso di soggiorno»: documento che, a causa del mancato rilascio del passaporto da parte dell’ambasciata somala, Iman non possiede.

Tradotto: nessuna possibilità di cittadinanza per la donna, straniera in una terra che ritiene sua. A meno che, tra qualche mese, il tribunale di Catanzaro, nei confronti del quale è stato inoltrato il ricorso speciale, si pronunci favorevolmente al rilascio del documento. In questo caso, con la vittoria del sì al referendum (e il quorum valido), tutto potrebbe essere nuovamente messo in discussione. E Iman Abdulcadir ottenere quel che desidera da molto tempo: un diritto.

