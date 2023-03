Secondo quanto riporta l’ufficio stampa della Provincia di Trento, un uomo è stato aggredito da un orso mentre si trovava in val di Sole. Per le ferite riportate, ha dovuto essere curato in ospedale. Secondo le prime notizie, l’escursionista se lo è trovato faccia a faccia mentre in compagnia del suo cane stava percorrendo un sentiero in Val di Sole.

Proprio la presenza del cane potrebbe aver spaventato l’orso. Al momento, però, le dinamiche di quanto è accaduto sono ancora al vaglio del corpo forestale locale, che dovrebbe fornire ulteriori notizie nelle prossime ore.

La gestione degli orsi in Trentino è da tempo al centro di uno scontro fra chi vorrebbe la loro protezione e chi invece lamenta pericoli per la sicurezza. Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, leghista, ha detto di aver informato il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin: «Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio e l’ho invitato ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso», ha detto.

Un evento raro

L’attacco da parte di un orso a un essere umano è un evento molto raro. L’animale infatti tende ad evitare il contatto con gli esseri umani per paura. E solitamente fugge. La situazione però può essere più rischiosa nel caso in cui si incontri un’orsa con i suoi cuccioli. In casi molto rari, la difesa della prole può portare l’animale anche ad un attacco, soprattutto nel caso in cui gli escursionisti siano accompagnati da un cane, come avvenuto in questi casi.

La provincia di Trento ha un sito specializzato, dedicato ai “Grandi carnivori”, per dare tutte le informazioni. Sono presenti anche le mappe degli avvistamenti di orse con cuccioli e una mappa dove sono localizzati tutti gli orsi monitorati da un radiocollare.

Secondo le linee guida, per evitare incontri a sorpresa con gli orsi è utile fare del rumore ogni tanto o parlare ad alta voce, soprattutto se si è soli e nel bosco c’è scarsa visibilità. Se si è in compagnia del proprio cane, è fondamentale tenerlo tutto il tempo al guinzaglio. Se il cane è libero si rischia che incappi o addirittura rincorra un orso, disturbandolo o attaccandolo, e che lo porti poi verso di noi nel tornare indietro in cerca di protezione.

© Riproduzione riservata