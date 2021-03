Paura tra i pazienti del pronto soccorso dell’Ospedale San Martino di Genova quando intorno alle 4.30 di notte si è verificato un principio di incendio. Sulle cause che hanno provocato la fiamma stanno ancora indagando i vigili del fuoco, i quali hanno portato la situazione alla normalità in pochi minuti. Alcune testate locali riferiscono che una coperta abbia preso fuoco per via di una cicca di una sigaretta.

Immediatamente sono iniziate le misure di evacuazione che hanno coinvolto circa trenta pazienti, stanziati nella tensostruttura allestita fuori il piazzale dell’edificio. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell’accaduto e poco dopo le nove del mattino i pazienti sono ritornati nel reparto.

Il precedente

Già nel dicembre del 2019 un rogo aveva colpito il terzo piano dello stesso ospedale. In quel caso le fiamme sarebbero state divampate da un carrello contenente le coperte. Anche quella volta non ci furono feriti e danni ma furono evacuati i pazienti del piano.

