Si chiama Electra ed è l’incendio scoppiato in California il 4 luglio, giorno in cui si festeggia l’Indipendenza. La propagazione del fuoco è andata avanti nel corso di questi giorni, nonostante i tentativi per spegnerlo. Durante la notte tra il 4 e il 5 luglio l’estensione dell’incendio si è raddoppiata.

A favorire l’allargamento della zona interessata dall’incendio, a est di Sacramento, hanno contribuito la vegetazione secca e il terreno ripido. La veloce diffusione delle fiamme ha costretto centinaia di persone ad evacuare. L’incendio è inoltre un pericolo per le infrastrutture energetiche.

Le cause dell’incendio

Non sono ancora note le cause dell’incendio, ma secondo i CalFire, i funzionari del dipartimento forestale e protezione antincendio, Electra potrebbe essere divampato da fuochi d’artificio o barbecue, utilizzati durante i festeggiamenti del 4 luglio. Già lunedì, giorno in cui è scoppiato, i CalFire erano preoccupati per l’estensione dell’incendio. La veloce propagazione ha portato le persone a fuggire.

L’evacuazione dei residenti

Secondo quando riportato dal Guardian, delle persone che festeggiavano in un'area ricreativa, conosciuta come Vox Beach, hanno dovuto cercare rifugio in una vicina struttura della Pacific Gas & Electric Co. Lo ha detto Gary Redman, sceriffo del paese di Amador, a est di Sacramento. Redman ha aggiunto che gli sfollati sono rimasti nella struttura per ore, in attesa della creazione di vie di fuga e mezzi di soccorso.

Alla fine della giornata del 4 luglio, sia i dipendenti dell’azienda sia le persone che fuggivano da Electra sono stati evacuati in sicurezza. Un totale di circa 500 persone hanno ricevuto avvisi o ordini di evacuazione nella contea di Amador, più altre circa 300 nella contea di Calaveras, ha detto Redman.

AP Photo/Noah Berger

La stagione degli incendi

Alcuni dei fattori che mettono a rischio la California nei mesi estivi sono i lunghi periodi di siccità, la vegetazione secca e l’aumento delle temperature. Secondo Us drought monitor, circa il 60 per cento della California è classificato in condizioni di siccità estrema. I livelli di umidità nella vegetazione in tutto lo stato sono incredibilmente bassi.

Chi si occupa del monitoraggio ha affermato che le condizioni sono del 40 per cento più secche di quanto non fossero in questo periodo dell’anno nel 2016, uno degli anni più secchi mai registrati nella regione californiana.

L’altro incendio

A maggio un incendio divampato nella contea di Orange, nel sud della California, aveva distrutto circa 80 ettari di vegetazione e bruciato 20 ville nella zona residenziale chiamata laguna Niguel, a circa 80 chilometri a sud di Los Angeles.

© Riproduzione riservata