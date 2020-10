Finiscono sotto sequestro preventivo le due villette sul lago di Garda di proprietà della Partecipazioni, lo schermo societario dietro al quale i commercialisti della Lega Alberto di Rubba e Andrea Manzoni (in realtà Di Rubba non è neanche abilitato alla professione) facevano i loro affari immobiliari.

Il gip di Milano ha, infatti, accolto la richiesta della procura che l’aveva avanzata dopo aver già ottenuto gli arresti domiciliari per i due indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Lombardia film commission: l'ente regionale per la promozione cinematografica del territorio lombardo che aveva acquistato a fine 2017, quando Di Rubba era presidente in quota Lega, dalla Immobiliare Andromeda un capannone a Cormano come sua futura sede per 800 mila euro, al doppio del valore reale, sostengono gli inquirenti, finiti poi a società riconducibili ai professionisti del partito.

Soldi pubblici per ville vista lago

I due immobili sono a Desenzano del Garda all'interno del "Green Residence Sirmione" e, per il gip, non erano altro che il frutto del «reinvestimento del profitto proveniente dal peculato», il reato per il quale i due sono finiti ai domiciliari (sono accusati anche di turbata libertà di scelta del contraente).

Con il sequestro delle due villette con box, che si chiamano “Bouganville” e “Tigli”, del valore commerciale rispettivamente di 310 mila e 330 mila euro, il gip fotografa nei dettagli il complesso meccanismo attraverso il quale i fondi pubblici regionali forniti alla Lombardia film commission venivano in realtà distratti e finivano, principalmente, nelle tasche dei due indagati.

Un meccanismo che vede al centro la Taaac srl, una immobiliare che sarebbe stata utilizzata, secondo i pm Eugenio Fusco e Stefano Civardi, per scopi illeciti, e che utilizzava le società di Marzio Carrara (non indagato) e di Francesco Barachetti (indagato) come sponde per slegare, apparentemente, le acquisizioni dal fine ultimo del riutilizzo del denaro frutto del peculato.

Il solito giro leghista

Le due villette erano state acquistate dalla Taaac la prima nel 2017, solo 11 giorni dopo la vendita dell'immobile di Cormano, e nel marzo del 2018 grazie all'accensione di mutui.

Carrara e Barachetti, che avevano ricevuto parte denaro riferibile alla compravendita di Cormano attraverso prestazioni ritenute false, si presentavano per riacquisire le due case versando alla Taaac due caparre da 100 mila e 120 mila euro senza dare poi seguito alla iniziale volontà di finalizzare il contratto.

La caparra era però persa e restava nella disponibilità della Taaac che l'avrebbe poi utilizzata per pagare parte del valore delle abitazioni che sarebbero entrate nella reale disponibilità dei due commercialisti, come ha appurato la Guardia di finanza nelle sue indagini. Il sequestro è per un valore complessivo di 310 mila euro su 640 mila euro di valore delle abitazioni.

La battuta di Salvini

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato pubblicamente il sequestro ironizzando sul suo bilocale in Liguria, a Recco. «Mi autodenuncio, è di proprietà dei miei genitori. Spero non me lo sequestrino, lo hanno comprato i miei nonni cinquant'anni fa» ha detto il leader della Lega.

