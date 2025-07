«Un sistema tentacolare, nel quale una parte della classe politica, dei dirigenti comunali, dell’imprenditoria e delle libere professioni prospera piegando a proprio uso le regole esistenti, interpretandole capziosamente, ove possibile, o aggirandole in maniera occulta (persino cercando di far approvare dal Parlamento uno scudo di impunità)». Sono pesanti come pietre le parole che il gip Mattia Fiorentini usa per descrivere il sistema Milano e, dunque, la gestione del settore urbanistico nel capoluogo lombardo.

Per lui dietro alle torri imponenti e ai grattacieli giganteschi è nascosta «una commistione inestricabile di conflitto di interessi». Ma pure il «mercimonio della funzione pubblica», con «progetti faraonici» ben camuffati da quella che oggi viene chiamata «rigenerazione urbana».

«Propaganda», chiosa il giudice che con un’ordinanza di oltre quattrocento pagine dà ragione all’impianto accusatorio dei pm meneghini coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano. E quindi dispone, così come richiesto dai colleghi magistrati, sei arresti su sei.

Gli arresti

L’imprenditore di Bluestone Andrea Bezziccheri finisce in carcere. I domiciliari vengono invece disposti per l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, per il “re del mattone” e capo di Coima Manfredi Catella e, ancora, per altri tre indagati per i quali i pm avevano in realtà chiesto l’arresto in cella: Giuseppe Marinoni, ex presidente della commissione paesaggio in Comune, Alessandro Scandurra, già membro della commissione in questione, e Federico Pella, il manager di J+S, società coinvolta anche nel nuovo progetto dello stadio San Siro.

«Pericolo di reiterazione del reato», mette sempre nero su bianco il gip che delinea come detto un quadro impietoso. Accusati a vario titolo di corruzione, falso, induzione indebita, gli indagati «pur di mantenere i privilegi acquisiti subappaltano agli speculatori la pianificazione del territorio, si comportano da commerciali d’azienda e svendono le rispettive prerogative ai migliori offerenti».

Quella dei magistrati di Milano appare, pertanto, un’inchiesta (gli iscritti al momento sono oltre settanta) destinata ad allargarsi, coinvolgendo più livelli della politica. Al momento riguarda, tra gli altri, anche l’archistar Stefano Boeri e il sindaco Beppe Sala, per il quale cade la contestazione dell’induzione.

Per Sala resta il reato di falso, insieme alle nuove richieste di dimissioni avanzate dalle opposizioni. «Si assuma le sue responsabilità», il monito rivolto nelle ultime ore al primo cittadino. Che replica: «Continuerò a lavorare per la città».

E di responsabilità scrive anche il gip, commentando quanto avvenuto nel corso degli interrogatori preventivi dei sei arrestati. «Nessuno – si legge nell’ordinanza – ha ammesso le proprie responsabilità, né tantomeno l’esistenza di un sistema quale quello sino a ora descritto. La scelta di tale strategia difensiva è tuttavia sintomatica del fatto che nessuno degli indagati abbia voluto prendere le distanze dal meccanismo che li trova accomunati da interessi convergenti, sia sul piano economico, sia su quello politico».

Mani sulla città

A fare le spese del sistema c’è il territorio, la città, «sventrata» dalla volontà degli indagati di «trarre massimo profitto, accrescere esponenzialmente i propri guadagni mediante le relazioni più fruttuose, in un vorticoso circuito di corruzione tutt’ora in corso, che colpisce le istituzioni e che ha disgregato ogni controllo pubblico».

Marinoni, secondo il gip, agisce «appoggiato» da Tancredi e i loro interessi, si legge ancora nelle carte, si «incrociano» con quelli di Catella. Quest’ultimo, impegnato a «rifare la città», sembra «inserito in una spirale di affari e corruzione alla quale non è realistico pensare che voglia o possa rinunciare». Da Coima, intanto, la nota in cui rassicura gli stakeholders sulla propria riorganizzazione interna.

Su Catella il gip continua: «Il suo sistema di affari si regge sull’asservimento delle funzioni della pubblica amministrazione e sul reclutamento dei progettisti più utili alla sua causa, con ruoli in organismi decisionali influenti come la Commissione per il paesaggio. Emblematica appare la corruzione di Alessandro Scandurra, operata da Catella inserendolo nel suo team di progettisti del Piano Scalo di Porta Romana per il Villaggio olimpico, proprio perché influente componente della Commissione paesaggio».

Dalle carte emerge il «sistema alterato vigente negli uffici dell’edilizia del Comune di Milano», anche caratterizzato dal «disinvolto rilascio di titoli edilizi illegittimi, preceduto da mistificazioni e omissioni disseminate in maniera strumentale, nonché un sistematico aggiramento delle norme morfologiche di settore e delle procedure previste dalla legge per garantire il vaglio da parte della Giunta regionale».

Un micro mondo, quello descritto dal giudice di Milano, dove persino «i privati si permettono di esercitare pressioni sulle più alte cariche istituzionali, compreso il sindaco Sala, per ottenere l’approvazione di progetti milionari, prospettando, altrimenti, una sospensione degli investimenti e iniziative giudiziarie».

Progetti su una nuova visione di città, insomma. Ma progetti in cambio di cosa? Risponde il gip: «In cambio della fedeltà alla linea».

© Riproduzione riservata