Non arretra di un millimetro il pool di magistrati che da circa due anni è al lavoro sul maxi fascicolo riguardante la gestione dell’urbanistica a Milano. Già mercoledì, nella giornata dedicata agli interrogatori preventivi, i pm l’avevano detto: «Insistiamo nella richiesta delle misure cautelari» nei confronti dei sei dei settantaquattro indagati, accusati a vario titolo di corruzione, falso, induzione a dare o a promettere utilità.

L’intenzione è far parlare le carte e gli indizi, certi che si trasformeranno in prove, l’umore dei pubblici ministeri che lavorano al caso non sembra dunque essere stato scalfito dalle dichiarazioni di Manfredi Catella che all’ufficio del gip ha depositato un memoriale poi pubblicato dal Corriere della Sera. Tradotto: se il costruttore si è difeso attaccando la procura e provando a smontare le sue tesi, il pool Urbanistica va avanti per la sua strada e prosegue con l’inchiesta che ha al suo centro la cementificazione selvaggia della città. La sua gentrificazione, il suo «saccheggio».

D’altronde le indiscrezioni parlano chiaro. Neppure le “accuse” mosse dallo «spregiudicato faccendiere» Giuseppe Marinoni, ha toccato particolarmente i pm. «È del tutto evidente che il pubblico ministero sovrappone il ruolo della pena definitiva con quello dell’esigenza cautelare, che non è esprimere lo sdegno della procura o della società civile per comportamenti eticamente discutibili, bensì prevenire un pericolo concreto e attuale, laddove sia precisamente individuabile», si legge nella memoria dell’ex numero uno della commissione paesaggio a Palazzo Marino.

Insomma, dagli uffici giudiziari ciò che trapela è tranquillità: negli ultimi giorni in procura sarebbero arrivate anche una serie di mail particolari. Si tratta dei messaggi di apprezzamento dei cittadini che inviterebbero persino l’aggiunta Tiziana Siciliano, che coordina l’inchiesta in cui è coinvolto il sindaco Beppe Sala, «a prendere un caffè a casa».

E poi c’è stato il sostegno dei cittadini e degli attivisti più radicali che, nei giorni scorsi, hanno srotolato uno striscione sul Pirellino, uno dei progetti della società di Catella. «Espropriare Coima subito!», c’era scritto.

La memoria di Scandurra

Intanto c’è qualcuno che, a differenza di Catella e Marinoni, non “critica” il lavoro dei pm. Ma al contrario punta il dito contro il Comune. «Scandurra si è sempre attenuto a quanto richiesto dal Comune», è scritto nella memoria presentata da Giacomo Lunghini, difensore dell’architetto ed ex membro della commissione paesaggio del comune, accusato di corruzione e per cui la procura chiede l’arresto.

Nell’ottica della trasparenza e della correttezza, Scandurra, all’epoca dell’ingresso a Palazzo Marino, avrebbe dovuto sottoscrivere «una lettera di impegno», comunicando preventivamente l’astensione dalle sedute in cui si sarebbe potuta concretizzare un’ipotesi di conflitto. Per l’indagato, in realtà, il documento firmato non sarebbe stato quello corretto. «Ai membri della commissione è stato dato quel documento – che hanno sottoscritto e applicato – e non sono state fornite indicazioni diverse su come individuare i casi di astensione e le ipotesi di conflitto», si legge nella memoria. Colpa del comune se l’architetto non s’è astenuto nei giorni di presunto conflitto?

C’è dell’altro. «È Marinoni ad indurlo (Scandurra, ndr) in errore sul fatto di non doversi astenere (...). Si capisce che Marinoni si rivolge a qualcuno, probabilmente il rappresentante del comune presente in seduta e poi risponde a Scandurra che può collegarsi», è quanto ancora scritto nel provvedimento depositato sulla scrivania del gip Mattia Fiorentini dalla difesa dell’architetto. A quale seduta ci si riferisce, ma soprattutto chi sarebbe questo «rappresentante del comune» che avrebbe autorizzato la presenza di Scandurra?

«In questa prospettiva – conclude l’avvocato – Alessandro Scandurra può anche avere commesso degli errori, magari per non essersi astenuto in alcune sedute. Tuttavia non ha mai privilegiato la posizione del privato rispetto al perseguimento degli interessi pubblici».

Campagne elettorali

La tranquillità dei pm difronte alle accuse di Catella deriva anche dal fatto che la loro attività è ancora in corso e molti sono i sentieri da esplorare. Nei giorni scorsi questo giornale ha scritto di una nuova pista dell’indagine, pronta a focalizzarsi su una decina di bonifici – con cifre che vanno dai 5mila ai 30mila euro – che società, amministratori delegati o singoli avrebbero versato come contributo per la campagna elettorale di Sala nel 2021. Tra i bonifici c’è anche quello della società RealStep srl che ha versato, il 21 ottobre 2021, 2mila euro a Luigi Di Marco, mandatario elettorale di Beppe Sala.

Domani ha anche scoperto che una cifra irrisoria, mille euro, la Real Step srl l’ha versata anche nel 2024 per sostenere la campagna elettorale di Pierfrancesco Maran, ex assessore all’Urbanistica e attuale eurodeputato dem, non indagato.

Maran, secondo i pm, avrebbe interferito in diversi progetti immobiliari. Nelle carte si fa riferimento a un messaggio del 2020 in cui l’imprenditore, oggi indagato, Andrea Bezziccheri della Bluestone scrive ad Alessandro Scandurra, che «Maran ha fatto forti pressioni anche sulla commissione». Tocca ai pm ora capire se Real Step srl abbia ricevuto dei favori.

