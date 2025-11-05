Il Comune guidato da Beppe Sala e la società Stadio San Siro hanno firmato il rogito sul Meazza. Inter e Milan: «Un nuovo capitolo per la città e i due club»

false false

L’indagine sulla compravendita dello stadio San Siro a Milano continua a muovere i suoi passi. Questa mattina è stato sentito il promoter Claudio Trotta che aveva denunciato, in una lettera aperta al sindaco Beppe Sala, l’impossibilità di partecipare al bando comunale per le tempistiche troppo strette. I pubblici ministeri Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, che hanno sentito Trotta come persona informata sui fatti, indagano per turbativa d’asta.

Il promoter ai magistrati meneghini avrebbe sottolineato, in base a quanto si apprende, che il bando dell’amministrazione Sala sembrasse sin da subito «ritagliato su un’operazione di speculazione immobiliare».

Intanto il rogito di vendita sullo Stadio è stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro. «La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club», hanno commentato Inter e Milan dopo la firma dell'atto per l'acquisto del Meazza. «Questo importante traguardo – aggiungono le due società in una nota congiunta – riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le società».

© Riproduzione riservata