L’ad della società del Tesoro ha chiesto di essere sentito dai magistrati capitolini nell’ambito dell’inchiesta in cui è indagato per tentato peculato insieme all’imprenditrice Stefania Ranzato. Il manager ha escluso di aver caldeggiato l’acquisizione dell’azienda attiva nel campo della cybersicurezza da parte di Maticmind di Carmine Saladino

Il rapporto d’amicizia con Stefania Ranzato? Una mera diceria. Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Sogei, indagato dalla procura di Roma per tentato peculato, parla per oltre quattro ore col pm Lorenzo Del Giudice da cui questa mattina è stato interrogato.

Parla e si difende Cannarsa. L’ad della controllata dal Tesoro ribadisce di aver conosciuto la co-indagata Ranzato, imprenditrice della società Deas attiva nel settore della cybersicurezza, per questioni professionali. E di averla incontrata solo per lavoro. Cannarsa sostiene anche di non averla mai favorita.

La contestazione che la procura capitolina muove nei suoi confronti è proprio quella di aver «sollecitato alle strutture tecniche di Sogei una proposta di fornitura da parte di Deas» di importo pari a oltre un milione e mezzo di euro. Quel progetto, sempre secondo gli inquirenti, non avrebbe avuto sul mercato costo superiore a 200mila euro.

«I miei tecnici non mi hanno mai detto che quel progetto sarebbe potuto essere attuato a un prezzo inferiore», si difende il numero uno di Sogei. Che poi davanti al magistrato della procura di piazzale Clodio avrebbe anche aggiunto che la proposta di Deas, in merito al progetto attenzionato da chi indaga, fosse, rispetto ad altre, maggiormente rispondente a standard di garanzia. Una circostanza, quest’ultima, confermata anche da un testimone sentito in precedenza dagli organi investigativi.

L’INDAGINE

Sia Cannarsa sia Ranzato sono indagati nel nuovo filone di indagine dell’inchiesta Sogei, avviata a ottobre scorso quando l’ex manager della società del Mef, Paolino Iorio, è stato arrestato in flagranza per corruzione insieme all’imprenditore Massimo Rossi: entrambi negli scorsi mesi hanno patteggiato.

Come hanno fatto i magistrati ad arrivare al numero uno di Sogei e all’imprenditrice veneta? Attraverso un’intercettazione, datata 18 giugno 2024. A parlare è l’ufficiale della Marina, distaccato presso il VI reparto Sistemi C4I dello Stato maggiore della Difesa, Antonio Angelo Masala (indagato a piede libero per l’appunto nell’inchiesta Sogei). Masala parla col suo interlocutore e fa riferimento a un incontro a cui avrebbero preso parte l’imprenditore Massimo Rossi e Carmine Saladino, all’epoca proprietario di Maticmind e tuttora amico del ministro Guido Crosetto. Il motivo del presunto incontro? Masala, sempre intercettato, fa riferimento a una possibile acquisizione di Deas da parte di Rossi o di Saladino, caldeggiata da Cannarsa.

«Pure farneticazioni», dichiara oggi il manager. E durante l’interrogatorio ribadisce: «Escludo nella maniera più assoluta un mio intervento per fare acquistare Deas da altre società». Il riferimento riguarda Maticmind, ma anche Leonardo. Al contempo Cannarsa avrebbe ammesso, sempre nel corso dell’interrogatorio, di aver incontrato un paio di volte l’imprenditore Saladino.

Sui rapporti con Rossi, l’ad invece avrebbe minimizzato: Rossi, secondo Cannarsa, si sarebbe spesso confrontato con Iorio e non con lui. Intanto, è proprio in un vecchio verbale, datato 10 dicembre 2024, che Paolino Iorio racconta di presunti rapporti privilegiati tra Cannarsa e Ranzato. «Cannarsa mi ha mandato vari messaggi per favorire la Deas, in particolare ricordo un messaggio avente ad oggetto un subappalto da dare alla Deas del luglio 2024», dichiarava Iorio davanti ai magistrati.

«Credo che Cristiano Cannarsa stesse dando una mano alla Deas facendogli aumentare il fatturato grazie ai contratti con Sogei per farla acquisire da Maticmind di Saladino o ad altri», è quanto l’ex numero due di Sogei aggiungeva.

Tutte accuse da cui oggi Cannarsa si difende: l’ha fatto appunto nel corso dell’interrogatorio da lui richiesto. Dunque, a detta del manager, nessun favore, nessuna acquisizione facilitata della Deas.

Ma acquisizioni o meno, un fatto è certo. La società di Ranzato in poco tempo ha fatto incetta di appalti d’oro, soprattutto con la Marina Militare che fa capo al ministero della Difesa, nonché di ricche commesse pubbliche. Tanto da diventare un piccolo impero da 20milioni di fatturato e uno di capitale sociale. Da qui, molto probabilmente, la volontà di Ranzato di capitalizzare vendendo a qualche società di Stato. Un progetto tuttavia sfumato.

