La smart Fortwo si è ribaltata per cause ancora da accertare. A bordo c’erano quattro persone, nonostante l’auto fosse omologata per due. La più piccola è morta per l’impatto

Una bambina di 8 anni è morta a Giugliano, in provincia di Napoli, dopo un incidente stradale, mentre la sorella, una ragazza di 16 anni, è ricoverata all’ospedale di Pozzuoli per possibile fratture. In via Domitiana, l’auto, una smart Fortwo si è ribaltata per cause ancora da accertare. L’impatto è stato fatale alla piccola, che probabilmente era dietro nel piccolo bagagliaio della macchina, omologata per due persone.

A bordo invece c’erano quattro persone: una coppia e le due figlie della donna. L’uomo al volante, secondo le prime informazioni, non avrebbe avuto la patente. Sul posto sono arrivarti i soccorritori, che hanno tentato vanamente di rianimare la bambina.

Sull’incidente hanno indagato i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica. Probabile una manovra azzardata o l’elevata velocità.

Gli altri passeggeri non hanno riportato gravi ferite. La madre è in osservazione nello stesso ospedale, per l'uomo solo qualche escoriazione.

