Una serie di sfortunati eventi: i sospetti sugli incidenti dei tram a Milano non reggono

Per Paolo Beria, docente di Transport Economics al Politecnico di Milano, si tratta di sfortuna statistica: «La rete dei trasporti Atm è già molto lenta, non si può dire sia stressata. E non c’entra nemmeno la manutenzione, in nessun caso si è trattato di un problema di infrastruttura»

Il quarto tram in dieci giorni. Il 27 parte da Piazza Fontana e si butta a est, fino alla tangenziale. Mercoledì mattina in via Marco Bruto, a pochi passi da Forlanini, è andato a fuoco. Pochi passeggeri, il conducente li ha fatti scendere subito, nessuno si è fatto male. Due giorni prima, il 9 marzo, era stato il turno del tram 15, che dal centro di Milano raggiunge la periferia Sud: è parzialmente uscito dai binari mentre ripartiva da una fermata. Anche qui niente feriti, la linea è stata temp