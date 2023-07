È stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale Tommy Gilardoni, il 24enne dj amico di Leonardo Apache La Russa, quest'ultimo già indagato per lo stesso reato dai primi di luglio dopo la denuncia di una 22enne ex compagna di classe.

La ragazza ha riferito di aver subito abusi, quando era "drogata”, da entrambi. La ragazza ha poi raccontato di essersi trovata nuda nel letto del figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e lui stesso le avrebbe raccontato di aver avuto un rapporto sessuale, e come con lui anche con l’amico.

La 22enne ha denunciato il 29 giugno. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, ritengono "plausibile" che il dj sia la stessa persona indicata ndalla 22enne dove tuttavia il giovane è stato indicato come “Nico” con un nome che, per errore o confusione, non corrisponderebbe alle sua reale identità.

Venerdì scorso la procura ha deciso di sequestrare il cellulare di Leonardo Apache. Non la sim, che potrebbe essere protetta da immunità parlamentare, visto che appartiene alla società del padre.

Il dj di Londra

Gilardoni, che vive a Londra, è uno dei dj della festa esclusiva Eclipse dell’Apophis club di Milano dove la ragazza ha incontrato i due. il dj sarebbe poi stato ospite a casa La Russa.

