Patteggiamento della pena a tre anni. I giudici di Roma hanno accettato la richiesta dell’ex numero due di Sogei, Paolino Iorio, e dell’imprenditore Massimo Rossi, arrestati lo scorso ottobre per corruzione nell’ambito dell’inchiesta dei pm capitolini sul giro di mazzette e tangenti che è arrivato a minare il cuore più profondo dello Stato. Per Iorio e Rossi, i pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Rossi avevano anche chiesto la confisca di 250 mila euro a testa: anche su questo punto i giudici sono stati favorevoli. Inoltre revocati i domiciliari per l’ex manager, mentre per Rossi, ancora ai domiciliari, disposta l’autorizzazione a uscire per due ore al mattino.

Disposto anche il dissequestro di tutti i dispositivi informatici. Si chiude così il primo capitolo dell’inchiesta in cui risultano indagati tra gli altri anche il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, e il militare Angelo Antonio Masala.

L’indagine continua

Un nuovo filone d’indagine, come è stato scoperto poche settimane fa, riguarda invece proprio l’ad di Sogei, Cristiano Cannarsa, e l’imprenditrice proprietaria di Deas, società attiva nell’ambito della cybersicurezza, Stefania Ranzato. Cannarsa e Ranzato sono indagati con l’accusa di concorso per tentato peculato. E al momento gli uomini della finanza stanno attenzionando tutti gli appalti d’oro ottenuti dall’azienda che ha fatto incetta di ricche commesse pubbliche con stazioni appaltanti di primo livello. Come per esempio la Marina Militare, nei cui uffici - quelli della stazione sant’Alessandro di via Nomentana a Roma - Deas ha una delle sue unità locali in base a un contratto di permuta.

Nuovi sviluppi si attendono anche a fronte di quanto dichiarato nei diversi interrogatori da Iorio e Rossi. Quest’ultimo, in particolare, ha parlato di presunte acquisizioni di Deas, caldeggiate a suo dire da Cannarsa, da parte della Maticmind, azienda in cui risultava socio Carmine Saladino, intimo amico del ministro della Difesa Guido Crosetto. L’inchiesta è aperta.

