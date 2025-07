Sei degli indagati per cui i pm meneghini hanno chiesto l’applicazione di misure cautelari verranno sentiti dal gip Mattia Fiorentino. Nel frattempo la decisione del giudice per l’udienza preliminare sul caso Park Towers, riguardante ancora una volta la speculazione edilizia in città

La strada che conduce al palazzo di giustizia, a Milano, è uno slalom tra cantieri. Gli operai con la pettorina catarifrangente lavorano a ritmo serrato. Gru, macchine escavatrici, secchi. E sui cartelloni attaccati alle transenne le immagini di quello che sarà: torri altissime in grado di sovrastare la città che per i pm meneghini titolari del fascicolo sulla gestione dell’urbanistica è stata, nel corso del tempo, «svilita a merce da saccheggiare».

Oggi è il giorno degli interrogatori di sei dei settantaquattro indagati della maxi inchiesta che coinvolge anche il sindaco Beppe Sala ed è pronta a scuotere più livelli della politica. Il primo ad entrare nell’aula 31 del blindatissimo settimo piano del tribunale di via Freguglia è colui che i magistrati hanno definito «spregiudicato faccendiere».

Si tratta di Giuseppe Marinoni, ex numero uno della commissione paesaggio del comune, accusato, tra le altre cose, di corruzione e ritenuto il principale protagonista di quel «sistema di speculazione selvaggia sorretto da una lettura manipolata delle regole, da conflitti di interessi e falsi». Oltre che da presunte tangenti «mascherate» con consulenze.

«Quando si risolverà tutto e le acque si calmeranno vi aspetto qui», dice Marinoni ai cronisti che lo attendono all’ingresso del tribunale. Dinnanzi al gip Mattia Fiorentino, l’architetto, pure titolare di uno studio privato, preferisce invece avvalersi della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato, Eugenio Bono, precisa: «Per noi non sussistono episodi corruttivi, preferiamo chiarire la nostra posizione in fase dibattimentale. Per il momento abbiamo depositato una breve memoria che riguarda le esigenze cautelari». Per Marinoni i magistrati coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano chiedono il carcere.

Park Towers

E il carcere viene chiesto anche per Andrea Bezziccheri, altro indagato dell’inchiesta che, al contrario, in base a quanto trapela, deciderà di rispondere al giudice per le indagini preliminari: il suo interrogatorio è programmato a questo pomeriggio. Per lui, nel giorno dell’interrogatorio, arriva anche una brutta notizia: la gup Alessandra Di Fazio ne dispone il rinvio a giudizio nell’ambito del caso delle Park Towers, il progetto di tre torri per centotredici appartamenti, in zona Crescenzago.

Oltre a Bezziccheri per la vicenda delle torri sono rinviati a giudizio anche altri cinque imputati: il progettista Sergio Francesco Maria Asti, tre ex dirigenti e funzionari dello Sportello Unico Edilizia del Comune, Carla Barone, Francesco Rosata e Maurizio De Luca, e Roberto Verderio, rappresentante legale della Devero Costruzioni. Le accuse sono, a vario titolo, di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. Prima udienza fissata al 12 novembre.

A metà mattinata nell’aula del gip entra anche l’ormai ex assessore all’Urbanistica del comune di Milano, Giancarlo Tancredi, per cui i pm chiedono gli arresti in casa. Non avvalendosi, parla col gip Fiorentino per oltre un’ora e mezza. E deposita una memoria. In base a quello che si apprende l’ex braccio destro di Sala ha risposto a tutte le domande difendendosi. Inoltre si sarebbe autosospeso dall’incarico dirigenziale ricoperto a Palazzo Marino. Gli interrogatori continueranno fino a questo pomeriggio: ora è il turno di Federico Pella, l’imprenditore che nei giorni scorsi si è dimesso dalla J+S.

