Una strage che si poteva evitare, che ha trasformato la rabbia in panico e in lutto: allo stadio di Malang in Indonesia 125 persone sono morte schiacciate dalla calca.

Migliaia di tifosi sono scesi in campo, dopo la sconfitta della loro squadra di calcio con gli avversari di sempre, contro i quali non perdevano da più di vent'anni. La polizia ha sparato i lacrimogeni e si è scatenato il panico.

Le vittime, secondo le autorità locali, finite schiacciate nella calca, sarebbero 125. «Sono state indentificate 124 vittime e un'altra non lo è ancora stata», ha riferito il vice governatore della regione, Emil Dardak, a Metro TV.

Tra i morti ci sarebbe anche un bambino di cinque anni. Auto bruciate all'esterno dell'impianto. Il governo ha aperto un' inchiesta sulla sicurezza.

