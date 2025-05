C’era una volta e c’è ancora l’Enpaia, storico ente di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura. Per l’ente di diritto privato il 2016 è stato l’anno delle trasformazioni. Almeno ad alcune latitudini.

È stata la legge regionale sarda a determinare un cambiamento epocale: con l’istituzione dell’Agenzia Forestas e la conseguente soppressione dell’Ente foreste della Sardegna, la previdenza dei funzionari agricoli è diventata pubblica, quindi gestita dall’Inps.

Una novità che ha fatto scattare il contenzioso. Oltre mille dipendenti hanno fatto causa a Enpaia. Il motivo? Nonostante l’Inps fin dal 2016 abbia confermato l’obbligo per Forestas di versargli la contribuzione, l’Enpaia ha detenuto il Tfr e il fondo individuale dei lavoratori di Forestas pur non avendo più alcun titolo. Da qui le cause in tribunale. Da un lato i lavoratori e dall’altro Enpaia, che in giudizio è difesa da un avvocato di grido benvoluto dal governo, Gabriele Fava, il quale però, ad aprile 2024, è stato nominato presidente dell’Inps.

Le strade del Signore sono infinite e quelle di Fava-avvocato e Fava-presidente si sono incrociate. Da difensore di Enpaia, il legale è diventato il capo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Certo è che, quando il giudizio è stato instaurato, Fava non era ancora presidente dell’Inps. Conflitto di interessi scampato? A leggere uno degli atti giudiziari della vicenda sembrerebbe di no.

La sentenza

L’atto è una sentenza della Cassazione, pubblicata l’11 novembre del 2024. Fava guidava l’Inps da sette mesi e i giudici di legittimità si sono pronunciati su un ricorso del 2023 proposto dalla fondazione Enpaia e poi rigettato dalla stessa Corte.

La discussione del ricorso è avvenuta a settembre del 2024 e, anche in quel caso, Fava era già stato nominato al vertice dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Quello stesso giorno, però, Fava risultava ancora essere il legale che rappresentava Enpaia. E in aula si era presentata l’avvocata Marina Rizzitelli, «per delega verbale dell’avvocato Gabriele Fava».

Stando alle carte, dunque, a settembre 2024, Fava non aveva rimesso il suo mandato. Un fatto che apre a scenari di incompatibilità col suo ruolo di presidente dell’Inps.

«La questione non determina alcun conflitto di interessi perché non riguarda l’Inps, bensì il diritto dei lavoratori agricoli iscritti a Enpaia alla liquidazione anticipata del conto individuale tant’è che all’interno del giudizio l’Inps non è neppure parte in causa», fanno sapere dall’ufficio del portavoce del presidente Inps.

Amici di Fava

Professore a contratto di Diritto del lavoro presso la facoltà di Economia e giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Fava è stato commissario straordinario di Alitalia società aerea italiana spa e Alitalia cityliner spa, nonché presidente della Società autostrade Alto Adriatico spa. Dal 2018 al 2023 è stato anche componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in cui ha ricoperto l’incarico di vicepresidente.

Un curriculum assai ricco, culminato nella nomina a presidente dell’Inps, sostenuta dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Un rapporto, quello tra Fava e il leghista, di lungo corso: l’avvocato era già stato nominato nel marzo 2021 dallo stesso Giorgetti commissario straordinario di Alitalia. Sponsorizzato dalla Lega, il giuslavorista è stato pure suggeritore dei colossi del delivery food, che poi sono finiti in causa proprio con l’Inps. Oggi la storia, con la vicenda Enpaia, sembra ripetersi.

