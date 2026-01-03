In Italia cresce la paura per la criminalità e il lavoro che non c’è

Aumentano le apprensioni per la sicurezza (+6 per cento rispetto a dicembre 2024) e per i rincari (+2 per cento rispetto a un anno fa). Gli italiani sono primi in Occidente anche per i timori sulla qualità del servizio sanitario e per il rischio disoccupazione

Il 2025 chiude i battenti con un aumento della preoccupazione degli italiani. In crescita sono le apprensioni per la criminalità e la sicurezza (+6 per cento rispetto a dicembre 2024) e per l’inflazione (+2 per cento rispetto a un anno fa). Il nostro paese, inoltre, guida la classifica europea di ben altre tre significative preoccupazioni: sulla paura di perdere il lavoro, sulla qualità dei servizi sanitari e sulle tasse. Il 2025, nel bilancio che ne traggono gli italiani, non è stato un anno pa