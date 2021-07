Durante l’Angelus non aveva fatto trapelare nulla: «Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre mi recherò in Slovacchia per una visita pastorale», ha detto. E nel pomeriggio si è recato all’ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon

Papa Francesco nel pomeriggio di domenica 4 luglio si è recato al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico programmato al colon, ma è già pronto a ripartire. In mattinata ha recitato come sempre l’Angelus con i fedeli radunati in piazza San Pietro, e prima che emergesse la sua condizione medica, ha annunciato che a settembre farà un viaggio pastorale: «Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre mi recherò in Slovacchia per una visita pastorale» ha detto. Nel pomeriggio ha lasciato Casa Santa Marta.

Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attualmente in visita in Francia, gli ha fatto gli auguri con un messaggio: «L’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione».

L’intervento

La conferma dell’intervento è arrivata direttamente dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, con una dichiarazione ai giornalisti accreditati diffusa su Telegram: «Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon».

«L’intervento chirurgico - ha spiegato Bruni - sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico».

© Riproduzione riservata