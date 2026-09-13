«Io e gli abusi subiti dal parroco di CL. Mai più in silenzio»

Scarabelli oggi ha 39 anni. La sua è una testimonianza inedita su quanto subito da don Inzoli, già confessore di Roberto Formigoni e condannato in via definitiva per violenza su altri minori

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«Sono stato vittima di violenze e abusi sessuali da parte dell’allora don Mauro Inzoli, nel gruppo cattolico di Comunione e Liberazione, dai miei 14 ai 18 anni, dal 2001 al 2005. Abusi che si ripetevano ogni volta che ne avesse l’occasione: a ogni viaggio di gruppo, a ogni colloquio privato». A parlare a Domani è Matteo Scarabelli, 39 anni, professionista nel settore farmaceutico, originario di Crema e oggi residente tra Parigi e Bruxelles. Per più di vent’anni, non ha raccontato quello che ha s