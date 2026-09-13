la testimonianza di matteo scarabelli

«Io e gli abusi subiti dal parroco di CL. Mai più in silenzio»

Foto generica Unsplash
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Alessia Arcolaci
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13 settembre 2026 • 23:53

Scarabelli oggi ha 39 anni. La sua è una testimonianza inedita su quanto subito da don Inzoli, già confessore di Roberto Formigoni e condannato in via definitiva per violenza su altri minori

«Sono stato vittima di violenze e abusi sessuali da parte dell’allora don Mauro Inzoli, nel gruppo cattolico di Comunione e Liberazione, dai miei 14 ai 18 anni, dal 2001 al 2005. Abusi che si ripetevano ogni volta che ne avesse l’occasione: a ogni viaggio di gruppo, a ogni colloquio privato». A parlare a Domani è Matteo Scarabelli, 39 anni, professionista nel settore farmaceutico, originario di Crema e oggi residente tra Parigi e Bruxelles. Per più di vent’anni, non ha raccontato quello che ha s

Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 