Irama, ex concorrente di Amici, nel 2021 aveva partecipato in video Sanremo, un suo collaboratore era positivo al Covid ed era dovuto andare in quarantena. Quest’anno è pronto a riprovare con la nuova canzone: Ovunque sarai.

La storia

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. A soli 7 anni si appassiona alla musica, ascoltando grandi cantautori italiani come Fabrizio De André e Francesco Guccini e inizia a scrivere le sue prime canzoni.

Nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Cosa Resterà, certificato disco d’oro.

Nel 2017 conquista un posto nella scuola di Amici, nonché la vittoria del programma.

Il suo singolo Nera raggiunge la certificazione di quadruplo Platino e anticipa l’album Plume che resta in classifica al primo posto per 11 settimane consecutive, rappresentando un vero e proprio record per l’Italia. Ottiene il triplo disco platino ed è anche l’unico disco dell’anno ad aver venduto 100 mila copie fisiche.

Nel 2019 partecipa alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano La Ragazza Con Il Cuore Di Latta (Doppio disco di Platino).

La sua carriera è in continua ascesa anche grazie alla potenza di alcuni suoi singoli, divenuti veri e propri tormentoni musicali, come per esempio la hit dell’estate 2019 Arrogante che conquista l’airplay radiofonico e il Doppio Platino per le vendite.

Nel 2020 pubblica il brano Milano feat. Francesco Sarcina, i cui proventi sono destinati a favore dell’emergenza Covid-19.

Il 19 maggio 2020 esce Mediterranea un nuovo brano inedito. Per 4 settimane in vetta alle classifiche di vendite, in cima alle classifiche di Spotify, Tik tok, Earone, il singolo viene incoronato da Spotify come brano più ascoltato dell'estate.

A fine 2020 Spotify comunica che Mediterranea è la canzone più ascoltata nel 2020 sulla piattaforma. Il singolo è certificato quattro volte Platino.

Irama ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano La genesi del tuo Colore, a causa della quarantena, dopo un caso di positività nel suo staff, Irama ha partecipato al Festival con un video delle prove.

A fine agosto ha collaborato con Rkomi – a sua volta in gara - e Shablo.

Ovunque sarai

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

