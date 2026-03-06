L’intervista

Irene Facheris: «Torno su YouTube e spiego il femminismo. Serve partire dalle basi»

Irene Facheris, da un suo video su YouTube
Alessia Arcolaci
06 marzo 2026 • 07:00

L’esperta di gender studies ha rilanciato il suo canale, Parità in pillole-Remastered, dopo 10 anni dall’abbandono della piattaforma video per i troppi insulti e l’odio social. «Oggi ho più strumenti»

Il giorno fissato per la nostra intervista è lo stesso in cui Irene Facheris, esperta di gender studies, formatrice e scrittrice, ha scelto per tornare su YouTube, dopo dieci anni. La sua creatura digitale Parità in Pillole-Remastered è online da poche ore: un episodio al giorno, cento puntate, tutte già scritte. Facheris ha deciso di rimetterci la faccia, su una piattaforma che conosce bene e che negli anni ha scelto di lasciare. «Faccio tutto in autonomia, scrivo, monto, registro», racconta. È

Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 