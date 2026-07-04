cannocchiale – la società spiegata attraverso i dati

Il riflusso silenzioso: l’Italia è un paese sospeso che arretra sui diritti Lgbt+

Enzo Risso
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04 luglio 2026 • 17:14

Complessivamente il 77 per cento si colloca su posizioni aperturiste, un dato importante anche se in calo rispetto all’83 per cento di aperturisti del 2021. Cala anche il sostegno ai brand che promuovono l’uguaglianza

Rallentano le forme di apertura verso gay, lesbiche e transgender. Il 60 per cento degli italiani è favorevole al matrimonio tra coppie dello stesso sesso. Un altro 17 dice no al matrimonio ma è favorevole al riconoscimento giuridico. Complessivamente il 77 per cento si colloca su posizioni aperturiste, un dato importante anche se in calo rispetto all’83 per cento di aperturisti del 2021. È quanto emerge dall’indagine globale realizzata da Ipsos in 26 paesi. L’Italia si colloca al dodicesimo pos

Enzo Risso
Enzo Risso
Enzo Risso

Analista delle dinamiche valoriali, politiche, sociali e comunicative nel nostro Paese; spin doctor per campagne elettorali e esperto in costruzione di storytelling e sviluppo delle politiche di governance e partecipazione.