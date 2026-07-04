Il riflusso silenzioso: l’Italia è un paese sospeso che arretra sui diritti Lgbt+

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Rallentano le forme di apertura verso gay, lesbiche e transgender. Il 60 per cento degli italiani è favorevole al matrimonio tra coppie dello stesso sesso. Un altro 17 dice no al matrimonio ma è favorevole al riconoscimento giuridico. Complessivamente il 77 per cento si colloca su posizioni aperturiste, un dato importante anche se in calo rispetto all’83 per cento di aperturisti del 2021. È quanto emerge dall’indagine globale realizzata da Ipsos in 26 paesi. L’Italia si colloca al dodicesimo pos