Jakidale, lo youtuber divulgatore: «Così ho capito l’impatto reale che possono avere video e racconti»

Quando il collegamento online si apre, alle spalle di Jacopo D’Alesio, 26 anni, in arte Jakidale, non c’è la solita parete bianca. Ci sono mensole con libri di vario argomento, dall’architettura al design, passando per lo spazio e la manualistica tecnica. Spicca un casco da corsa: è una replica di quello di Luca Salvadori, pilota e Youtuber vittima di un incidente in pista. «Abbiamo appena fatto un video molto figo a tema sicurezza delle tute, insieme alla Fondazione nata in suo nome. Eravamo le