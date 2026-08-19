la proposta marchigiana

Quelle norme contro il kebab, ma l’invasione di ristoranti stranieri non c’è

Gabriele Madala
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19 agosto 2026 • 13:36Aggiornato, 19 agosto 2026 • 14:19

Può una legge stabilire quale debba essere il cibo offerto dai ristoranti e dai chioschi intervenendo sulla libertà dell’offerta commerciale e, soprattutto, sul gusto di ognuno di noi? Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, a quanto pare, pensa di sì

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

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Gabriele Madala
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Gabriele Madala

Giornalista per Realpolitik (Mediaset), ha lavorato per molti programmi televisivi come autore e inviato. Oggi spiega le relazioni tra cibo, politica e società sui social con @Cuisine.Reporter