Quelle norme contro il kebab, ma l’invasione di ristoranti stranieri non c’è

Può una legge stabilire quale debba essere il cibo offerto dai ristoranti e dai chioschi intervenendo sulla libertà dell’offerta commerciale e, soprattutto, sul gusto di ognuno di noi? Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, a quanto pare, pensa di sì

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit