Le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane 21enne accusato di essere l’esecutore dell’omicidio di Antonia Lopez, la 19enne uccisa nella notte tra il 21 e il 22 settembre in un locale di Molfetta (il Bahia beach).

Secondo quanto accertato dai carabinieri che hanno svolto le indagini coordinati dalla Dda di Bari, il 21enne «avrebbe agito al culmine di un litigio dovuto a futili motivi». Avrebbe esploso «almeno sei colpi di arma da fuoco» che hanno raggiunto e ucciso la vittima e ferito non in modo grave altri quattro ragazzi, tutti di Bari e di età compresa tra i 20 e i 25 anni.

Tra i feriti c'era anche Eugenio Palermiti, nipote dell’omonimo boss di Bari del quartiere Japigia, che pare fosse il vero bersaglio dell’agguato. Il 21enne fermato dai carabinieri aveva già precedenti e ora si trova in carcere a Bari.

La 19enne uccisa, invece, era la nipote di Ivano Lopez, assassinato in un agguato a settembre 2021. Quell’omicidio, secondo le indagini, fu commesso nell'ambito della guerra tra clan, per conto dei gruppi Capriati e Parisi-Palermiti in lotta con gli Strisciuglio.

