le ripercussioni sull’esecutivo

Caso Almasri, la Cpi e Bartolozzi. I casi ancora aperti agitano il governo

Il ministro della giustizia Carlo Nordio
Enrica Riera
05 novembre 2025 • 20:35

Fonti governative tentano di giustificarsi spiegando che sapevano dell’arresto. Ma si riferiscono al vecchio mandato di cattura che lo avrebbe comunque salvato dal processo della Corte dell’Aja

Sottratto due volte al giudizio della Corte penale internazionale. La prima, secondo l’avvocato difensore di una delle vittime di Almasri, quando «Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano hanno rimpatriato il torturatore libico». La seconda, ora, con l’arresto dell’ex capo della polizia giudiziaria da parte della procura generale guidata da Al Siddiq al Sour. Francesco Romeo, il legale di Biel Ruei Lam Magok, che denunciò in procura i crimini del miliziano, non ha dubb

