L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha comunicato che la guardia costiera libica ha riportato nel paese 199 migranti, tra cui 28 donne e 31 bambini. L’Oim ha sottolineato che «la Libia non sia un porto sicuro per il ritorno» chiedendo ai paesi europei di intraprendere «azioni concrete per porre fine al ciclo di ritorno». Nel corso della settimana si sono verificati almeno due naufragi al largo delle coste libiche che hanno causato la morte di oltre 80 migranti: mercoledì, la nave dell’Ong, Open Arms, ha soccorso un’imbarcazione in un naufragio costato la vita a sei persone fra cui un bimbo di sei mesi, chiamato Joseph. Giovedì invece 74 migranti sono morti al largo di Khums.

